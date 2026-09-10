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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
37-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
3 250 руб.
7 642
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408459
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Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 909 (макс.35кг) черный
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM909. Диагональ экрана: 37-75. VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400. Максимальная нагрузка: 35 кг. Расстояние от стены: 49~610 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +5°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано с весом, превышающим заявленный максимальный в 2 раза. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате. Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM909. Диагональ экрана: 37-75. VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400. Максимальная нагрузка: 35 кг. Расстояние от стены: 49~610 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +5°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано с весом, превышающим заявленный максимальный в 2 раза. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате. Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
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