Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
Настенный кронштейн с наклонной конструкцией от компании OneForAll WM2121 позволяет эффективно решить проблему крепления телевизоров или мониторов с диагональю от 13 до 27 дюймов (от 33 до 69 см) к стене. Небольшая конструкция позволяет сэкономить драгоценное место. Угол наклона вниз 15 градусов, что позволяет наслаждаться просмотром телевизора лежа на кровати. Так же, кронштейн компактный, минимальное расстояние от стены 36 мм. Очень прост в установке, в комплект входит все необходимое (монтажные болты и подробная инструкция по установке). Если вы не знаете точно, на какой высоте лучше всего установить свой новый телевизионный кронштейн, просто загрузите бесплатное приложение One For All, выберите ваш кронштейн и позвольте приложению определить оптимальную высоту установки телевизора. Помимо подбора высоты, в приложении также есть: инструкции по установке, симулятор уровня, фонарь и другое.
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