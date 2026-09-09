Кронштейн Onkron Basic FM1 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%780 руб. 1 578 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194135
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х11х5
Вес, г.
685
Описание товара Кронштейн Onkron Basic FM1 черный
Кронштейн для ТВ Onkron Basic FM1 – это надежное приспособление, предназначенное для фиксации телевизоров с диагональю экрана 17 дюйм-42 дюйм. Конструкция выдерживает нагрузку до 30 кг, поэтому на него можно закрепить телевизоры и мониторы среднего размера. Благодаря предусмотренному конструкцией встроенному уровню вы сможете идеально ровно установить кронштейн, а значит – ровно зафиксировать телевизор на нем.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Кронштейн для ТВ Onkron Basic FM1 – это надежное приспособление, предназначенное для фиксации телевизоров с диагональю экрана 17 дюйм-42 дюйм. Конструкция выдерживает нагрузку до 30 кг, поэтому на него можно закрепить телевизоры и мониторы среднего размера. Благодаря предусмотренному конструкцией встроенному уровню вы сможете идеально ровно установить кронштейн, а значит – ровно зафиксировать телевизор на нем.
Кронштейн Onkron Basic FM1 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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