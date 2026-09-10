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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
15
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
870 руб.  2 465 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408467
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75,100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный

Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM895. Диагональ экрана: 13-27. VESA: 75x75,100x100. Максимальная нагрузка: 15 кг. Расстояние от стены: 82~391 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +20°?-20°. Материал: холоднокатаная сталь. Простая конструкция способствует легкой установке кронштейна. Перемещение по всем осям обеспечивает максимальную гибкость - выдвигайте, наклоняйте и поворачивайте телевизор на расстояние до 391 мм от стены во всех направлениях для удобного просмотра с любого места в комнате. Кабель-канал поможет придать телевизору более аккуратный и организованный вид.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 895 (макс.15кг) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75,100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Описание
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM895. Диагональ экрана: 13-27. VESA: 75x75,100x100. Максимальная нагрузка: 15 кг. Расстояние от стены: 82~391 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +20°?-20°. Материал: холоднокатаная сталь. Простая конструкция способствует легкой установке кронштейна. Перемещение по всем осям обеспечивает максимальную гибкость - выдвигайте, наклоняйте и поворачивайте телевизор на расстояние до 391 мм от стены во всех направлениях для удобного просмотра с любого места в комнате. Кабель-канал поможет придать телевизору более аккуратный и организованный вид.
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Доставка
Отзывы


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