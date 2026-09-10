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Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный

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Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
850 руб.  2 198 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408461
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х8
Вес, кг.
1.13

Описание товара Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный

Наклонно-поворотный кронштейн Hama H-118113 позволяет установить телевизор или монитор небольшого размера на стену с оптимальным для вас положением. Он удобен в использовании благодаря применению быстросъемной монтажной пластины с небольшой толщиной, а система крепления кабеля позволяет разгрузить их от натяжения. Кронштейн изготовлен из качественного и прочного металла и выдерживает телевизоры с весом до 20 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание
Наклонно-поворотный кронштейн Hama H-118113 позволяет установить телевизор или монитор небольшого размера на стену с оптимальным для вас положением. Он удобен в использовании благодаря применению быстросъемной монтажной пластины с небольшой толщиной, а система крепления кабеля позволяет разгрузить их от натяжения. Кронштейн изготовлен из качественного и прочного металла и выдерживает телевизоры с весом до 20 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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