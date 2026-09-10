Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T42 черный 15"-32" макс.20кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%5 730 руб. 6 051 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325516
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х13
Вес, кг.
5.25
Описание товара Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T42 черный 15"-32" макс.20кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.
Мониторы на кронштейне можно: вращать на 360° в горизонтальной плоскости, наклонять вверх и вниз, и поворачивать влево и вправо. Кабель-канал. Два варианта установки на столешницу: за край стола и на поверхность стола.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Мониторы на кронштейне можно: вращать на 360° в горизонтальной плоскости, наклонять вверх и вниз, и поворачивать влево и вправо. Кабель-канал. Два варианта установки на столешницу: за край стола и на поверхность стола.
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T42 черный 15"-32" макс.20кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T42 черный 15"-32" макс.20кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.