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Кронштейн настенный Kromax FLAT-3 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный Kromax FLAT-3 чёрный

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Кронштейн настенный Kromax FLAT-3 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 170 руб.  2 017 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290995
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 50x50 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х16х3
Вес, г.
661

Описание товара Кронштейн настенный Kromax FLAT-3 чёрный

Настенный кронштейн для телевизора KROMAX FLAT-3 BLACK надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 55 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Tcl, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Skyworth, HAIER, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX FLAT-3 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax FLAT-3 чёрный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 50x50 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX FLAT-3 BLACK надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 55 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Tcl, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Skyworth, HAIER, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX FLAT-3 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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