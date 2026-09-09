Кронштейн настенный Kromax FLAT-3 чёрный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн настенный Kromax FLAT-3 чёрный
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX FLAT-3 BLACK надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 55 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Tcl, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Skyworth, HAIER, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX FLAT-3 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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