Кронштейн для телевизора Holder T4624-B черный 32"-55" макс.40кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 160 руб. 2 105 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325453
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200 мм, 200x300 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х20х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Кронштейн для телевизора Holder T4624-B черный 32"-55" макс.40кг настенный наклон
Кронштейн для телевизора – это самый удобный и практичный способ установить свой любимый телевизор на стене, освобождая полезное пространство в комнате.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200 мм, 200x300 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора – это самый удобный и практичный способ установить свой любимый телевизор на стене, освобождая полезное пространство в комнате.
Кронштейн для телевизора Holder T4624-B черный 32"-55" макс.40кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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