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Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный

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Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный - фото 1
Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный - фото 2
Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный - фото 1
  • Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный - фото 2
  • Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 170 руб.  2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512924
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х18х4
Вес, кг.
3.33

Описание товара Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный

Кронштейн для ТВ Holder LCD-Т4624 применяется для настенного монтажа телевизоров, размер диагонали экрана которых лежит в пределах от 32 до 55 дюймов. Аксессуар оптимален в случае, когда функция поворота не требуется. Регулировать можно только наклон (от 2° вверх до 15° вниз). Расстояние от стены зафиксировано на уровне 57 мм. Кронштейн для ТВ Holder LCD-Т4624 поддерживает крепления VESA от 200x200 до 400x400. Максимально допустимая нагрузка – 40 кг. Кронштейн укомплектован крепежом и инструкцией. Материал изготовления аксессуара – металл. Цвет кронштейна – черный. На коробке, в которую упаковано изделие, размещена исчерпывающая сопутствующая информация.

Отзывы о товаре Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный




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Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для ТВ Holder LCD-Т4624 применяется для настенного монтажа телевизоров, размер диагонали экрана которых лежит в пределах от 32 до 55 дюймов. Аксессуар оптимален в случае, когда функция поворота не требуется. Регулировать можно только наклон (от 2° вверх до 15° вниз). Расстояние от стены зафиксировано на уровне 57 мм. Кронштейн для ТВ Holder LCD-Т4624 поддерживает крепления VESA от 200x200 до 400x400. Максимально допустимая нагрузка – 40 кг. Кронштейн укомплектован крепежом и инструкцией. Материал изготовления аксессуара – металл. Цвет кронштейна – черный. На коробке, в которую упаковано изделие, размещена исчерпывающая сопутствующая информация.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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