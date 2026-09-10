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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 белый 26"-65" макс.50кг настенный наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 белый 26"-65" макс.50кг настенный наклон

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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 белый 26&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
1 410 руб.  2 958 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325418
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х23х4
Вес, кг.
1.56

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 белый 26"-65" макс.50кг настенный наклон

Настенный кронштейн для телевизора KROMAX IDEAL-4 надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 50 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на 0-10°. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 белый 26"-65" макс.50кг настенный наклон




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX IDEAL-4 надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 50 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на 0-10°. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 белый 26"-65" макс.50кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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