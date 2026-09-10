Кронштейн для телевизора Arm Media PARAMOUNT-40 черный 26"-65" макс.50кг настенный поворот и наклон
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media PARAMOUNT-40 черный 26"-65" макс.50кг настенный поворот и наклон
ARM MEDIA PARAMOUNT-40 BLACK надёжно удержит экран размером 26-65 дюйма и весом 50 кг. Простая конструкция ARM MEDIA PARAMOUNT-40 BLACK идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -15°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 62-615 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других.
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