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Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон

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Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 3
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 4
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 5
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-47
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 3
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 4
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 5
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 690 руб.  3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33216
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-47
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х7х7
Вес, кг.
1.63

Описание товара Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон

  • Диагональ экрана 22″ – 47″
  • Нагрузка 30 кг
  • Крепежные отверстия 200х100 мм, 200х200 мм
  • Угол наклона –19⁰, +22⁰
  • Расстояние от стены 60 мм

Отзывы о товаре Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон




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Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-47
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Описание
  • Диагональ экрана 22″ – 47″
  • Нагрузка 30 кг
  • Крепежные отверстия 200х100 мм, 200х200 мм
  • Угол наклона –19⁰, +22⁰
  • Расстояние от стены 60 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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