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Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый

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Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 1
Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 2
Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 3
Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 4
Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 5
Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 6
Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 7
Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 8
Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
6 610 руб.  14 494 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408502
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х6
Вес, кг.
7.36

Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый

Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M6L в белом цвете предназначен для телевизоров с диагональю от 40 до 75 дюймов. Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 45,5 кг. Увеличенная площадка крепления к стене обеспечит еще большую надежность Вашей digital-панели и подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн белого цвета станет прекрасным дополнением домашнего интерьера. ONKRON M6L white – это современное и стильное решение - с ним Ваш ТВ будет в тренде.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
40-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45.5
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M6L в белом цвете предназначен для телевизоров с диагональю от 40 до 75 дюймов. Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 45,5 кг. Увеличенная площадка крепления к стене обеспечит еще большую надежность Вашей digital-панели и подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн белого цвета станет прекрасным дополнением домашнего интерьера. ONKRON M6L white – это современное и стильное решение - с ним Ваш ТВ будет в тренде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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