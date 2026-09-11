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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый

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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый - фото 1
Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый - фото 2
Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
17 - 32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
9
  • Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
3 210 руб.  8 526 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507753
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
17 - 32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х12
Вес, кг.
4.13

Описание товара Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый

Настольный наклонно-поворотный кронштейн с регулировкой высоты для мониторов. Кронштейн Ultramounts UM708 позволяет легко и плавно изменять ориентацию монитора вертикально / горизонтально за счёт газового амортизатора. Нагрузка на монитор от 1 до 9 кг. Монитор дополнительно можно наклонять -90° (вниз) / +90° (вверх), поворачивать на ±90° и вращать на 360°.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
17 - 32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный наклонно-поворотный кронштейн с регулировкой высоты для мониторов. Кронштейн Ultramounts UM708 позволяет легко и плавно изменять ориентацию монитора вертикально / горизонтально за счёт газового амортизатора. Нагрузка на монитор от 1 до 9 кг. Монитор дополнительно можно наклонять -90° (вниз) / +90° (вверх), поворачивать на ±90° и вращать на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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