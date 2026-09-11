Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
17 - 32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%3 210 руб. 8 526 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507753
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
17 - 32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х12
Вес, кг.
4.13
Описание товара Кронштейн для мониторов Ultramounts UM708 серебристый
Настольный наклонно-поворотный кронштейн с регулировкой высоты для мониторов. Кронштейн Ultramounts UM708 позволяет легко и плавно изменять ориентацию монитора вертикально / горизонтально за счёт газового амортизатора. Нагрузка на монитор от 1 до 9 кг. Монитор дополнительно можно наклонять -90° (вниз) / +90° (вверх), поворачивать на ±90° и вращать на 360°.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
17 - 32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Настольный наклонно-поворотный кронштейн с регулировкой высоты для мониторов. Кронштейн Ultramounts UM708 позволяет легко и плавно изменять ориентацию монитора вертикально / горизонтально за счёт газового амортизатора. Нагрузка на монитор от 1 до 9 кг. Монитор дополнительно можно наклонять -90° (вниз) / +90° (вверх), поворачивать на ±90° и вращать на 360°.
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