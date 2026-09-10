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Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный)

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Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 1
Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 2
Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
  • Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 1
  • Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 2
  • Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
3 360 руб.  6 525 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368648
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
75х75, 100х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х18х13
Вес, кг.
3.44

Описание товара Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный)

Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 0 до 435 мм – это поможет выбрать удобное положение монитора для комфортной работы. Возможность повернуть экран как в портретную, так и в альбомную ориентацию позволит выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности.

Отзывы о товаре Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
75х75, 100х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 0 до 435 мм – это поможет выбрать удобное положение монитора для комфортной работы. Возможность повернуть экран как в портретную, так и в альбомную ориентацию позволит выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настольный ONKRON D121E 10-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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