Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 900 (макс.30кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
23-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%1 560 руб. 3 352 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408481
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х6
Вес, кг.
2.16
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 900 (макс.30кг) черный
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM900. Диагональ экрана: 23-43. VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200. Максимальная нагрузка: 30 кг. Расстояние от стены: 49~393 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +15°?-15°. Материал: холоднокатаная сталь. Конструкция с возможностью свободного наклона: просмотр будет комфортным из любой точки в комнате. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM900. Диагональ экрана: 23-43. VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200. Максимальная нагрузка: 30 кг. Расстояние от стены: 49~393 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +15°?-15°. Материал: холоднокатаная сталь. Конструкция с возможностью свободного наклона: просмотр будет комфортным из любой точки в комнате. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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