Кронштейн настенный Kromax STAR-22 GREY 32-90" (наклон -12°/+12°, вылет 75 мм, до 60кг, серый)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн настенный Kromax STAR-22 GREY 32-90" (наклон -12°/+12°, вылет 75 мм, до 60кг, серый)
KROMAX STAR-22 GREY TITAN надёжно удержит экран размером 32-90 дюйма и весом 90 кг. Простая конструкция KROMAX STAR-22 GREY TITAN идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на ±15°. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-22 GREY TITAN изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-22 GREY TITAN входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-22 GREY TITAN демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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