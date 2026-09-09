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Кронштейн настенный Kromax STAR-22 GREY 32-90" (наклон -12°/+12°, вылет 75 мм, до 60кг, серый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный Kromax STAR-22 GREY 32-90" (наклон -12°/+12°, вылет 75 мм, до 60кг, серый)

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Кронштейн настенный Kromax STAR-22 GREY 32-90&quot; (наклон -12°/+12°, вылет 75 мм, до 60кг, серый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
2 450 руб.  6 239 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291007
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 75x75
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х20х6
Вес, кг.
4

Описание товара Кронштейн настенный Kromax STAR-22 GREY 32-90" (наклон -12°/+12°, вылет 75 мм, до 60кг, серый)

KROMAX STAR-22 GREY TITAN надёжно удержит экран размером 32-90 дюйма и весом 90 кг. Простая конструкция KROMAX STAR-22 GREY TITAN идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на ±15°. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-22 GREY TITAN изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-22 GREY TITAN входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-22 GREY TITAN демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax STAR-22 GREY 32-90" (наклон -12°/+12°, вылет 75 мм, до 60кг, серый)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 75x75
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
90
Страна производитель
Китай
Описание
KROMAX STAR-22 GREY TITAN надёжно удержит экран размером 32-90 дюйма и весом 90 кг. Простая конструкция KROMAX STAR-22 GREY TITAN идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на ±15°. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-22 GREY TITAN изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-22 GREY TITAN входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-22 GREY TITAN демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный Kromax STAR-22 GREY 32-90" (наклон -12°/+12°, вылет 75 мм, до 60кг, серый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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