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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
2 310 руб.
5 078
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 423567
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Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON NP40 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 32 до 65 дюймов (81, 28 - 165, 1 см). Одним из основных его преимуществ является станет универсальность – он подходит для большинства ТВ, как с маленькой, так и с большой диагональю и весом до 35 кг. Этот кронштейн обладает широчайшими возможностями регулировки. Три надёжных осевых соединения обеспечивают возможность маневренного поворота на угол до 180°. Для поворота телевизора Вам не нужно использовать дополнительных приспособлений или прилагать усилия. Вы сможете повернуть ТВ и изменить расстояние от стены лёгким движением руки, при этом телевизор зафиксируется в настроенном положении.
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON NP40 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 32 до 65 дюймов (81, 28 - 165, 1 см). Одним из основных его преимуществ является станет универсальность – он подходит для большинства ТВ, как с маленькой, так и с большой диагональю и весом до 35 кг. Этот кронштейн обладает широчайшими возможностями регулировки. Три надёжных осевых соединения обеспечивают возможность маневренного поворота на угол до 180°. Для поворота телевизора Вам не нужно использовать дополнительных приспособлений или прилагать усилия. Вы сможете повернуть ТВ и изменить расстояние от стены лёгким движением руки, при этом телевизор зафиксируется в настроенном положении.
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