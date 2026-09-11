Кронштейн для телевизора Hama R1 118157 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
37-75
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%1 950 руб. 5 427 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515196
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200, 200x300, 300х100, 300х200, 300х300, 400х200, 400х300, 400х400, 600х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-75
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х21х8
Вес, г.
950
Описание товара Кронштейн для телевизора Hama R1 118157 черный
С помощью настенного кронштейна можно разместить жидкокристаллический или плазменный телевизор на стене помещения. Для изготовления кронштейна используются прочные материалы, его конструкция тщательно продумана. Благодаря этому он способен в течение длительного времени выдерживать вес телевизора.
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Бренд
Тип товара
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200, 200x300, 300х100, 300х200, 300х300, 400х200, 400х300, 400х400, 600х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-75
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
С помощью настенного кронштейна можно разместить жидкокристаллический или плазменный телевизор на стене помещения. Для изготовления кронштейна используются прочные материалы, его конструкция тщательно продумана. Благодаря этому он способен в течение длительного времени выдерживать вес телевизора.
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