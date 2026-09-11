Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-57 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
32-75
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%4 540 руб. 9 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515202
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Размер VESA
200x100, 200x200, 300x200, 200x300, 300x300, 200x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-75
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х7
Вес, кг.
3.15
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-57 черный
Усиленное настенное основание - широкая монтажная пластина обеспечивает надежное крепление ТВ на стену, Надежная стальная конструкция максимальная нагрузка до 60 кг, Универсальная система крепления, Легкий монтаж при помощи съемной монтажной пластины, Корректировка экрана - уникальная возможность вращения экрана на ±3° относительно стены
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Размер VESA
200x100, 200x200, 300x200, 200x300, 300x300, 200x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-75
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
60
Страна производитель
Китай
Усиленное настенное основание - широкая монтажная пластина обеспечивает надежное крепление ТВ на стену, Надежная стальная конструкция максимальная нагрузка до 60 кг, Универсальная система крепления, Легкий монтаж при помощи съемной монтажной пластины, Корректировка экрана - уникальная возможность вращения экрана на ±3° относительно стены
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