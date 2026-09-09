Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-409 32-65" (наклон 0°/+10°, поворот 160°, до 45 кг, черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн настенный
Диагональ телевизора, дюйм
32-65
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%4 500 руб. 8 973 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291004
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн настенный
Размер VESA
600x400 мм
РазмерVESA
600x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-65
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х20х7
Вес, кг.
6.5
Описание товара Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-409 32-65" (наклон 0°/+10°, поворот 160°, до 45 кг, черный)
Кронштейн Kromax OPTIMA-409 представляет собой универсальное крепление, предназначенное для установки телевизоров размером от 32 до 65 дюймов. Максимальная нагрузка составляет до 45 кг. Кронштейн выполнен в черном цвете, что позволяет легко вписать его в любой интерьер.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн настенный
Размер VESA
600x400 мм
РазмерVESA
600x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-65
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Кронштейн Kromax OPTIMA-409 представляет собой универсальное крепление, предназначенное для установки телевизоров размером от 32 до 65 дюймов. Максимальная нагрузка составляет до 45 кг. Кронштейн выполнен в черном цвете, что позволяет легко вписать его в любой интерьер.
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-409 32-65" (наклон 0°/+10°, поворот 160°, до 45 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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