Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%5 240 руб. 10 501 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507761
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 200 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 100, 500 x 200, 500 x 300, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х27х7
Вес, кг.
7.75
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-61
Универсальный - телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Легкий монтаж телевизора при помощи съёмной монтажной пластины. Мощная стальная конструкция - максимальная нагрузка до 45 кг. Широкое настенное основание, Корректировка экрана ±3°.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 200 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 100, 500 x 200, 500 x 300, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Универсальный - телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Легкий монтаж телевизора при помощи съёмной монтажной пластины. Мощная стальная конструкция - максимальная нагрузка до 45 кг. Широкое настенное основание, Корректировка экрана ±3°.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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