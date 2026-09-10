Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G70 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно его удержит. Кронштейн ONKRON G70 поможет вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса. Сложный технический процесс изготовления газовой пружины, качественные клапаны и износостойкая сталь цилиндра пружины в совокупности обеспечивают максимизацию преимуществ и удобств для пользователя, а именно: плавную регулировку положения монитора без рывков и отскоков, устойчивость в установленном положении независимо от веса монитора, значительный ресурс газовой пружины, рассчитанный минимум на 50.000 нагрузочных циклов. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Встроенный в корпус кабель-канал позволит спрятать и зафиксировать провода для удобства и эстетичного внешнего вида. С углом наклона от -35 до +35 градусов можно максимально комфортным образом настроить монитор под индивидуальные параметры. Разместив его в нужном положении относительно положения за столом, Вы сохраните правильную осанку и хорошее зрение. Вы можете повернуть монитор вокруг своей оси на 180°. Это преимущество позволяет с легкостью регулировать углы обзора и делать просмотр более доступным из любой точки помещения. Специальный механизм, предусмотренный конструкцией кронштейна, позволит сделать процесс установки экрана более легким и быстрым. Производитель предусмотрел возможность разместить монитор вертикально – в портретной ориентации. Это преимущество добавляет удобства в работе дизайнеров, программистов.
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