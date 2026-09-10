Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22"-55" макс.18кг настенный поворот и наклон
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22"-55" макс.18кг настенный поворот и наклон
Кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-900 BLACK надёжно удержит экран размером 22-55 дюйма и весом 18 кг. Простая конструкция ARM MEDIA LCD-900 BLACK идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±20°, поворачивать влево и вправо на 350°, и выдвигать на 94-990 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия ARM MEDIA LCD-900 BLACK изготовлены по стандарту VESA.
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