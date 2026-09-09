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Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65" (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65" (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный)

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Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65&quot; (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный) - фото 1
Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65&quot; (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный) - фото 2
Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65&quot; (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
22 - 65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
  • Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65&quot; (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный) - фото 1
  • Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65&quot; (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный) - фото 2
  • Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65&quot; (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 270 руб.  2 323 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214212
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
50 х 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22 - 65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х21
Вес, кг.
1.4

Описание товара Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65" (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный)

С помощью кронштейна вы сможете закрепить телевизор на стене, чтобы смотреть любимые фильмы и передачи с максимальным комфортом. В наличии встроенный уровень, позволяющий отрегулировать положение креплений.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65" (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный)




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
50 х 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22 - 65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью кронштейна вы сможете закрепить телевизор на стене, чтобы смотреть любимые фильмы и передачи с максимальным комфортом. В наличии встроенный уровень, позволяющий отрегулировать положение креплений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный Kromax IDEAL-3 22-65" (фиксированный, вылет 23 мм, до 50 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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