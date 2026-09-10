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Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный

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Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
4 480 руб.  8 356 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411499
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 200x300, 300x300, 200x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х26х8
Вес, кг.
6.52

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный

Усиленное настенное основание широкая монтажная пластина обеспечивает надежное крепление ТВ на стену. Универсальный телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Максимальный вынос от стены - 480 мм. Мощная стальная конструкция максимальная нагрузка 45кг. Корректировка экрана - выравнивание положения ТВ по горизонтали ±3°.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 200x300, 300x300, 200x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленное настенное основание широкая монтажная пластина обеспечивает надежное крепление ТВ на стену. Универсальный телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Максимальный вынос от стены - 480 мм. Мощная стальная конструкция максимальная нагрузка 45кг. Корректировка экрана - выравнивание положения ТВ по горизонтали ±3°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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