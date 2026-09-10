Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15"-32" макс.15кг настенный фиксированный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15"-32" макс.15кг настенный фиксированный
Настенный кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-01 BLACK надёжно удержит экран размером 15-32 дюйма и весом 15 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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