Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%2 800 руб. 7 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325603
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х11
Вес, кг.
3.54
Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон
Достоинства:
Комментарий:
замечательная вещь. брала для сына. постоянно горбился и жаловался на боль в шее после работы за компьютером. установили монитор на кронштейн максимально подняли монитор над столом, все отлично! Рост у ребенка 198
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн, подошёл для моего монитора на 32\"
Достоинства:
Комментарий:
отличный кронштейн для лëгкого монитора, очень просто перемещать, легко менять крепления
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, пользуюсь уже пол года, не испортился, меня устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю как я раньше без него жила. Обалденный! Качество супер!
Достоинства:
Комментарий:
У меня монитор без крепежа и отверстий под болты. Так что пришлось покупать ещё и планки переходники. И с их закреплением пришлось помучаться.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка заняла неделю. Кранштейн замечательный монитор 27 дюймов держит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой! Продавец очень отзывчивый, запросил скидку, быстро ответил и сделал хорошую скидку! Доставили на 2-3 дня раньше обещанного! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Довольно прочная конструкция, повесил монитор 34* все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Пара моментов: - На \"суставах\" есть регулировки \"сил\" и по началу они били затянуты на максимум - обязательно нужно регулировать под себя!!! (в инструкции описано) - Мне понадобилось заменить 2 винта крепления монитора на более короткие.
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон
Достоинства:
Комментарий:
замечательная вещь. брала для сына. постоянно горбился и жаловался на боль в шее после работы за компьютером. установили монитор на кронштейн максимально подняли монитор над столом, все отлично! Рост у ребенка 198
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн, подошёл для моего монитора на 32\"
Достоинства:
Комментарий:
отличный кронштейн для лëгкого монитора, очень просто перемещать, легко менять крепления
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, пользуюсь уже пол года, не испортился, меня устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю как я раньше без него жила. Обалденный! Качество супер!
Достоинства:
Комментарий:
У меня монитор без крепежа и отверстий под болты. Так что пришлось покупать ещё и планки переходники. И с их закреплением пришлось помучаться.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка заняла неделю. Кранштейн замечательный монитор 27 дюймов держит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен покупкой! Продавец очень отзывчивый, запросил скидку, быстро ответил и сделал хорошую скидку! Доставили на 2-3 дня раньше обещанного! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Довольно прочная конструкция, повесил монитор 34* все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Пара моментов: - На \"суставах\" есть регулировки \"сил\" и по началу они били затянуты на максимум - обязательно нужно регулировать под себя!!! (в инструкции описано) - Мне понадобилось заменить 2 винта крепления монитора на более короткие.