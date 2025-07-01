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Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон

10 Отзывы
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Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 4
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 5
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
9
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 4
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 5
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15&quot;-32&quot; макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
2 800 руб.  7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325603
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х11
Вес, кг.
3.54

Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон

Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон

Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная вещь. брала для сына. постоянно горбился и жаловался на боль в шее после работы за компьютером. установили монитор на кронштейн максимально подняли монитор над столом, все отлично! Рост у ребенка 198
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн, подошёл для моего монитора на 32\"
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Денис Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кронштейн для лëгкого монитора, очень просто перемещать, легко менять крепления
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2023
Магомед А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, пользуюсь уже пол года, не испортился, меня устраивает
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю как я раньше без него жила. Обалденный! Качество супер!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2023
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
У меня монитор без крепежа и отверстий под болты. Так что пришлось покупать ещё и планки переходники. И с их закреплением пришлось помучаться.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставка заняла неделю. Кранштейн замечательный монитор 27 дюймов держит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2023
Aslan E.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой! Продавец очень отзывчивый, запросил скидку, быстро ответил и сделал хорошую скидку! Доставили на 2-3 дня раньше обещанного! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2023
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Довольно прочная конструкция, повесил монитор 34* все отлично
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пара моментов: - На \"суставах\" есть регулировки \"сил\" и по началу они били затянуты на максимум - обязательно нужно регулировать под себя!!! (в инструкции описано) - Мне понадобилось заменить 2 винта крепления монитора на более короткие.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная вещь. брала для сына. постоянно горбился и жаловался на боль в шее после работы за компьютером. установили монитор на кронштейн максимально подняли монитор над столом, все отлично! Рост у ребенка 198
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн, подошёл для моего монитора на 32\"
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Денис Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кронштейн для лëгкого монитора, очень просто перемещать, легко менять крепления
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2023
Магомед А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, пользуюсь уже пол года, не испортился, меня устраивает
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю как я раньше без него жила. Обалденный! Качество супер!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2023
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
У меня монитор без крепежа и отверстий под болты. Так что пришлось покупать ещё и планки переходники. И с их закреплением пришлось помучаться.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставка заняла неделю. Кранштейн замечательный монитор 27 дюймов держит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2023
Aslan E.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой! Продавец очень отзывчивый, запросил скидку, быстро ответил и сделал хорошую скидку! Доставили на 2-3 дня раньше обещанного! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2023
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Довольно прочная конструкция, повесил монитор 34* все отлично
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пара моментов: - На \"суставах\" есть регулировки \"сил\" и по началу они били затянуты на максимум - обязательно нужно регулировать под себя!!! (в инструкции описано) - Мне понадобилось заменить 2 винта крепления монитора на более короткие.


Кронштейн для мониторов ЖК Buro M10 черный 15"-32" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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