Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%2 780 руб. 5 764 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 158281
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х29х12
Вес, кг.
2.74
Описание товара Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 черный
Для использования с мониторами диагональю 13-27, весом 2-6.5 кг. Возможен наклон 90-45 градусов. Поворот влево и вправо на 90 градусов. Вращение на 360 градусов. Толщина зажима 10-85мм.
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Для использования с мониторами диагональю 13-27, весом 2-6.5 кг. Возможен наклон 90-45 градусов. Поворот влево и вправо на 90 градусов. Вращение на 360 градусов. Толщина зажима 10-85мм.
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