Top.Mail.Ru
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-71%
2 660 руб.  9 268 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408517
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х40х6
Вес, кг.
6.75

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный

Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM910. Диагональ экрана: 37-75. VESA: 200x200, 300X200, 300X300, 400x200, 400X300, 400x400, 600x400. Максимальная нагрузка: 35 кг. Расстояние от стены: 41~520 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +7°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано с весом, превышающим заявленный максимальный в 2 раза. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате.Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM910. Диагональ экрана: 37-75. VESA: 200x200, 300X200, 300X300, 400x200, 400X300, 400x400, 600x400. Максимальная нагрузка: 35 кг. Расстояние от стены: 41~520 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +7°?-15°. Регулировка уровня: +3°~-3°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано с весом, превышающим заявленный максимальный в 2 раза. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате.Регулировка уровня после установки обеспечивает идеальное расположение телевизора на стене. Кабель-канал поможет навести порядок в проводах, подключенных к телевизору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 910 (макс.35кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...