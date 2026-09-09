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Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный

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Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 8
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 9
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 10
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 11
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 12
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 13
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 14
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 15
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 16
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 17
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 18
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
63
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 16
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 17
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 18
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 060 руб.  1 884 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158320
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
63
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х21х4
Вес, кг.
1.7

Описание товара Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный

Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 (металлик); Способ крепления: настенный; Виды регулировок: наклон; Макс. нагрузка: 45 кг; Диагональ телевизора: 20;40 "; Цвет: металлик; Тип: кронштейн для телевизора

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
63
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Совместимость с креплением VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300
Страна производитель
Россия
Описание
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5010 (металлик); Способ крепления: настенный; Виды регулировок: наклон; Макс. нагрузка: 45 кг; Диагональ телевизора: 20;40 "; Цвет: металлик; Тип: кронштейн для телевизора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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