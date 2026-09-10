Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 020 руб. 1 741 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х5
Вес, кг.
1.5
Описание товара Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг.
- Диагональ экрана 19″ – 37″
- Нагрузка 30 кг
- Крепежные отверстия 75х75, 100х100, 200х100, 200х200 мм
- Угол наклона +6⁰ – 15⁰
- Угол поворота 135⁰
- Расстояние от стены 90 мм
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
- Диагональ экрана 19″ – 37″
- Нагрузка 30 кг
- Крепежные отверстия 75х75, 100х100, 200х100, 200х200 мм
- Угол наклона +6⁰ – 15⁰
- Угол поворота 135⁰
- Расстояние от стены 90 мм
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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