Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 894 (макс.20кг) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 894 (макс.20кг) черный
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM894. Диагональ экрана: 13-27. VESA: 75x75,100x100. Максимальная нагрузка: 20 кг. Расстояние от стены: 50~354 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +5°?-12°. Горизонт экрана: +3°?-3°. Материал: холоднокатаная сталь. Кронштейн обеспечивает плавное и легкое движение наклона, что позволяет легко уменьшить блики и найти идеальный угол наклона телевизора на любой высоте. Перемещение по всем осям обеспечивает максимальную гибкость - выдвигайте, наклоняйте и поворачивайте телевизор на расстояние до 354 мм от стены во всех направлениях для удобного просмотра с любого места в комнате. Кабель-канал поможет придать телевизору более аккуратный и организованный вид.
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