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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-70
Максимальная нагрузка, кг
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 370 руб.
2 539
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359494
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Описание товара Кронштейн для телевизора Holder LCD-T6628-B (макс. 40кг) черный
Кронштейны серии Basic Line разработаны с учетом тенденций рынка телевизоров и инноваций в дизайне техники. Диагональ экрана: 32? – 70?. Нагрузка: 40 кг. Крепежные отверстия: 200х200, 200х300, 300х200, 300x300, 400х200, 400x300, 400х400, 600х400 мм. Угол наклона: -2°+15°. Расстояние от стены: 57 мм. Цвет: черный. Специальная защелка легко фиксирует ТВ на кронштейне за один щелчок. Защелка на опоре срабатывает автоматически. Встроенный уровень - удобная опция для выравнивания кронштейна по горизонту при установке на стену.Увеличенное по размеру основание обеспечивает надежное крепление техники весом до 25 кг. Конструкция основания равномерно распределяет нагрузку на кронштейн. Основание кронштейна можно выровнять по горизонту благодаря крепежным отверстиям специальной формы.
Кронштейны серии Basic Line разработаны с учетом тенденций рынка телевизоров и инноваций в дизайне техники. Диагональ экрана: 32? – 70?. Нагрузка: 40 кг. Крепежные отверстия: 200х200, 200х300, 300х200, 300x300, 400х200, 400x300, 400х400, 600х400 мм. Угол наклона: -2°+15°. Расстояние от стены: 57 мм. Цвет: черный. Специальная защелка легко фиксирует ТВ на кронштейне за один щелчок. Защелка на опоре срабатывает автоматически. Встроенный уровень - удобная опция для выравнивания кронштейна по горизонту при установке на стену.Увеличенное по размеру основание обеспечивает надежное крепление техники весом до 25 кг. Конструкция основания равномерно распределяет нагрузку на кронштейн. Основание кронштейна можно выровнять по горизонту благодаря крепежным отверстиям специальной формы.
Кронштейн для телевизора Holder LCD-T6628-B (макс. 40кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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