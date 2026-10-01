Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-30
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%6 240 руб. 8 891 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Диагональ телевизора, дюйм
15-30
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х30х14
Вес, кг.
8
Описание товара Кронштейн Arm media LCD-T15 черный для мониторов LCD
Кронштейн для мониторов Arm media LCD-T15 black 10162 позволяет установить сразу 3 монитора на одном кронштейне с диагоналями от 15 до 32 дюймов. Для более комфортного использования предусмотрены: поворот, наклон и вертикальное вращение, что делает использование кронштейна еще удобнее. Чтобы установить кронштейн, не требуется особых знаний и специального оборудования, вся необходимая информация находится в инструкции по применению, а длительный срок службы без поломок гарантирован за счет высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Диагональ телевизора, дюйм
15-30
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Кронштейн для мониторов Arm media LCD-T15 black 10162 позволяет установить сразу 3 монитора на одном кронштейне с диагоналями от 15 до 32 дюймов. Для более комфортного использования предусмотрены: поворот, наклон и вертикальное вращение, что делает использование кронштейна еще удобнее. Чтобы установить кронштейн, не требуется особых знаний и специального оборудования, вся необходимая информация находится в инструкции по применению, а длительный срок службы без поломок гарантирован за счет высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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