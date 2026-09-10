Кронштейн для телевизора Kromax DIX-15W белый
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax DIX-15W белый
KROMAX DIX-15W надёжно удержит экран размером 15-28 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция KROMAX DIX-15W идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±15°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 48-377 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX DIX-15W изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX DIX-15W входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX DIX-15W демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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