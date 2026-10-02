Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый
MESH-комплекты TP-Link Deco M5 предназначены для расширения зоны покрытия существующей беспроводной сети Wi-Fi. Несколько модулей обеспечивают равномерное покрытие без значительной потери в скорости при масштабировании. Благодаря этому устройства такого типа часто используются для большой квартиры, частного дома или выставочного комплекса. MESH-комплекты TP-Link Deco M5 поддерживают одновременную работу в нескольких диапазонах, что вместе со стандартами 802.11n, а также 802.11ac обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 400 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Благодаря мощности встроенного передатчика 20 dBm и 4 встроенным антеннам с коэффициентом усиления 5 dBi сигнал отличается высокой стабильностью и может транслироваться на большие расстояния. MESH-комплекты TP-Link Deco M5 выполнены в компактном корпусе с лаконичным дизайном, благодаря чему легко впишутся в любой интерьер. За счет своей конструкции обеспечивается простая и удобная установка. Для подключения предусмотрено 2 LAN-порта на каждом модуле. Управление осуществляется через веб-интерфейс или мобильное приложение TP-Link Deco. Комплект поставки включает в себя набор кабелей и сетевой адаптер питания.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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