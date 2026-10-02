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Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый

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Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 2
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 3
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 4
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 5
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 6
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 7
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1267 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 3
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 4
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 5
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 6
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 7
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
11 630 руб.  17 250 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый
11 630 руб. -33%
17 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1267 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 устройства
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
120x120x38 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.17

Описание товара Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый

MESH-комплекты TP-Link Deco M5 предназначены для расширения зоны покрытия существующей беспроводной сети Wi-Fi. Несколько модулей обеспечивают равномерное покрытие без значительной потери в скорости при масштабировании. Благодаря этому устройства такого типа часто используются для большой квартиры, частного дома или выставочного комплекса. MESH-комплекты TP-Link Deco M5 поддерживают одновременную работу в нескольких диапазонах, что вместе со стандартами 802.11n, а также 802.11ac обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 400 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Благодаря мощности встроенного передатчика 20 dBm и 4 встроенным антеннам с коэффициентом усиления 5 dBi сигнал отличается высокой стабильностью и может транслироваться на большие расстояния. MESH-комплекты TP-Link Deco M5 выполнены в компактном корпусе с лаконичным дизайном, благодаря чему легко впишутся в любой интерьер. За счет своей конструкции обеспечивается простая и удобная установка. Для подключения предусмотрено 2 LAN-порта на каждом модуле. Управление осуществляется через веб-интерфейс или мобильное приложение TP-Link Deco. Комплект поставки включает в себя набор кабелей и сетевой адаптер питания.

Отзывы о товаре Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1267 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 устройства
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
120x120x38 мм
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплекты TP-Link Deco M5 предназначены для расширения зоны покрытия существующей беспроводной сети Wi-Fi. Несколько модулей обеспечивают равномерное покрытие без значительной потери в скорости при масштабировании. Благодаря этому устройства такого типа часто используются для большой квартиры, частного дома или выставочного комплекса. MESH-комплекты TP-Link Deco M5 поддерживают одновременную работу в нескольких диапазонах, что вместе со стандартами 802.11n, а также 802.11ac обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 400 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Благодаря мощности встроенного передатчика 20 dBm и 4 встроенным антеннам с коэффициентом усиления 5 dBi сигнал отличается высокой стабильностью и может транслироваться на большие расстояния. MESH-комплекты TP-Link Deco M5 выполнены в компактном корпусе с лаконичным дизайном, благодаря чему легко впишутся в любой интерьер. За счет своей конструкции обеспечивается простая и удобная установка. Для подключения предусмотрено 2 LAN-порта на каждом модуле. Управление осуществляется через веб-интерфейс или мобильное приложение TP-Link Deco. Комплект поставки включает в себя набор кабелей и сетевой адаптер питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый – стоимость товара 11630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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