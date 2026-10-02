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Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A)

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Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A) - фото 1
Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A) - фото 2
Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n), 5 (802.11ac), 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
IPsec, PPTP, L2TP, PPPoE pass-through
  • Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A) - фото 1
  • Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A) - фото 2
  • Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649654
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Роутер
Безопасность
Межсетевой экран (Firewall), DMZ, KeenDNS, SkyDNS, Яндекс.DNS, защита от DDoS, родительский контроль, сегмантация трафика
Оперативная память/Флеш-память, Мб
128/16
Особенности
DHCP-сервер, NAT
Процессор
RTL8685PB
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n), 5 (802.11ac), 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество диапазонов wi-fi
2
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
USB разъем
USB 2.0 x1
Управление
-
Маршрутизатор
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
нет
Функции VPN
IPsec, PPTP, L2TP, PPPoE pass-through
Питание
12В/1.5А
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
198 x 168 x 59 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х8
Вес, г.
800

Описание товара Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A)

Используя беспроводной маршрутизатор DVG-5402G/GF, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор D-Link (DVG-5402G/R1A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Роутер
Безопасность
Межсетевой экран (Firewall), DMZ, KeenDNS, SkyDNS, Яндекс.DNS, защита от DDoS, родительский контроль, сегмантация трафика
Оперативная память/Флеш-память, Мб
128/16
Особенности
DHCP-сервер, NAT
Процессор
RTL8685PB
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
4 (802.11n), 5 (802.11ac), 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество диапазонов wi-fi
2
Развернуть
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
USB разъем
USB 2.0 x1
Управление
-
Маршрутизатор
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
нет
Функции VPN
IPsec, PPTP, L2TP, PPPoE pass-through
Питание
12В/1.5А
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
198 x 168 x 59 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Используя беспроводной маршрутизатор DVG-5402G/GF, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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