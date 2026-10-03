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Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A)

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Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 4
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 5
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 6
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 7
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 8
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 9
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 10
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 4
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 5
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 6
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 7
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 8
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 9
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 10
  • Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A)
5 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DIR-841/GF, адаптер питания постоянного тока 12В/1А, Ethernet-кабель, документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205 x 136 x 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х4
Вес, г.
540

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A)

Роутер беспроводной D-Link DIR-841/GFRU/A2A AC1200 1000BASE-X SFP черный

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DIR-841/GF, адаптер питания постоянного тока 12В/1А, Ethernet-кабель, документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205 x 136 x 32 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер беспроводной D-Link DIR-841/GFRU/A2A AC1200 1000BASE-X SFP черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер D-Link (DIR-841/GFRU/A2A) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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