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Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)

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Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 13
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 14
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 14
  • Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)
5 990 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
UPnP, IGMP, QoS, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Габариты, мм
159 х 110 х 29 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)

**Маршрутизатор Netcraze Speedster (NC-3013): высокоскоростной интернет в каждом уголке вашего дома!** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение во всём доме с гигабитным интернет-центром Netcraze Speedster (NC-3013). Устройство поддерживает технологию Mesh Wi-Fi 5 AC1200, что позволяет создать надёжную беспроводную сеть с широким покрытием. **Основные преимущества:** * **Высокая скорость интернета:** наслаждайтесь быстрым и стабильным соединением благодаря гигабитной скорости. * **Широкое покрытие:** технология Mesh Wi-Fi помогает устранить «мёртвые зоны» и обеспечить качественный сигнал в каждом уголке вашего дома или офиса. * **Многофункциональность:** 4-портовый Smart-коммутатор позволяет подключить несколько устройств по кабелю, а переключатель режима «роутер/ретранслятор» даёт возможность гибко настраивать работу устройства в зависимости от ваших потребностей. С Netcraze Speedster (NC-3013) вы получите не только быстрый интернет, но и надёжную сеть для всех ваших устройств. Идеальное решение для дома и офиса!

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
UPnP, IGMP, QoS, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Габариты, мм
159 х 110 х 29 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Маршрутизатор Netcraze Speedster (NC-3013): высокоскоростной интернет в каждом уголке вашего дома!** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение во всём доме с гигабитным интернет-центром Netcraze Speedster (NC-3013). Устройство поддерживает технологию Mesh Wi-Fi 5 AC1200, что позволяет создать надёжную беспроводную сеть с широким покрытием. **Основные преимущества:** * **Высокая скорость интернета:** наслаждайтесь быстрым и стабильным соединением благодаря гигабитной скорости. * **Широкое покрытие:** технология Mesh Wi-Fi помогает устранить «мёртвые зоны» и обеспечить качественный сигнал в каждом уголке вашего дома или офиса. * **Многофункциональность:** 4-портовый Smart-коммутатор позволяет подключить несколько устройств по кабелю, а переключатель режима «роутер/ретранслятор» даёт возможность гибко настраивать работу устройства в зависимости от ваших потребностей. С Netcraze Speedster (NC-3013) вы получите не только быстрый интернет, но и надёжную сеть для всех ваших устройств. Идеальное решение для дома и офиса!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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