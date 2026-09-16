Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)
**Маршрутизатор Netcraze Speedster (NC-3013): высокоскоростной интернет в каждом уголке вашего дома!** Обеспечьте стабильное и быстрое интернет-соединение во всём доме с гигабитным интернет-центром Netcraze Speedster (NC-3013). Устройство поддерживает технологию Mesh Wi-Fi 5 AC1200, что позволяет создать надёжную беспроводную сеть с широким покрытием. **Основные преимущества:** * **Высокая скорость интернета:** наслаждайтесь быстрым и стабильным соединением благодаря гигабитной скорости. * **Широкое покрытие:** технология Mesh Wi-Fi помогает устранить «мёртвые зоны» и обеспечить качественный сигнал в каждом уголке вашего дома или офиса. * **Многофункциональность:** 4-портовый Smart-коммутатор позволяет подключить несколько устройств по кабелю, а переключатель режима «роутер/ретранслятор» даёт возможность гибко настраивать работу устройства в зависимости от ваших потребностей. С Netcraze Speedster (NC-3013) вы получите не только быстрый интернет, но и надёжную сеть для всех ваших устройств. Идеальное решение для дома и офиса!
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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