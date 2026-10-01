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Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A)

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Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 4
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 5
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 6
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 7
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 8
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 9
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 10
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 11
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 12
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 13
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 14
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 4
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 5
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 6
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 7
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 8
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 9
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 10
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 11
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 12
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 13
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 14
  • Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631216
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A)
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x148x47 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х8
Вес, г.
900

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A)

Роутер D-Link — это надежное и мощное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения стабильного и быстрого доступа в интернет. Весом всего 0,345 кг, этот роутер оснащен большим количеством функций для комфортной работы в сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x148x47 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер D-Link — это надежное и мощное сетевое устройство, предназначенное для обеспечения стабильного и быстрого доступа в интернет. Весом всего 0,345 кг, этот роутер оснащен большим количеством функций для комфортной работы в сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер D-Link VDSL2/ADSL2+ AC1200 (DSL-245GR/R1A) - данный товар вы можете купить по цене 5960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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