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Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A

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Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 469387
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A
3 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Встроенный Firewall, Поддержка IPv6, поддержка Dynamic DNSDHCP-сервер, поддержка VPN, Поддержка QoS, MU-MIMO
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, адаптер питания, еthernet-кабель, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Размеры в упаковке, см
27х25х5
Вес, г.
650

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A

Используя беспроводной маршрутизатор DIR-822, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Radius
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Встроенный Firewall, Поддержка IPv6, поддержка Dynamic DNSDHCP-сервер, поддержка VPN, Поддержка QoS, MU-MIMO
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор, адаптер питания, еthernet-кабель, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Описание
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-822, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A - по цене 3130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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