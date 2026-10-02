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Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)

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Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 3
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Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287952
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)
3 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
110

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)

Точка доступа Mikrotik mAP Lite RBmAPL-2nD отличается невероятной компактностью. Габариты корпуса этого устройства, оформленного в сочетании белого и серого цветов, составляют 11х48х49 мм. Точка доступа легко крепится на стену в помещении, благодаря наличию клеевой основы. Для подключения может использоваться PoE или сеть 220 В.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
1
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Описание
Точка доступа Mikrotik mAP Lite RBmAPL-2nD отличается невероятной компактностью. Габариты корпуса этого устройства, оформленного в сочетании белого и серого цветов, составляют 11х48х49 мм. Точка доступа легко крепится на стену в помещении, благодаря наличию клеевой основы. Для подключения может использоваться PoE или сеть 220 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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