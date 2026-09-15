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Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество портов LAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi система TP-LINK Deco E4 1-pack - фото 1
  • Wi-Fi система TP-LINK Deco E4 1-pack - фото 2
  • Wi-Fi система TP-LINK Deco E4 1-pack - фото 3
  • Wi-Fi система TP-LINK Deco E4 1-pack - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack
3 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х33
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack

MESH-комплект TP-Link Deco E4 представлен одной точкой доступа, использование которой отдельно или совместно с другими модулями позволяет организовать единую беспроводную сеть для доступа большого количества устройств. Данное устройство соответствует стандарту AC1200 и функционирует в двух частотных диапазонах со скоростью до 1167 Мбит/с. Две внутренние антенны при поддержке фирменных технологий усиления сигнала повышают стабильность действия сети. Для проводного соединения в конструкции TP-Link Deco E4 имеются два порта 100 Мбит/с. Простая настройка доступных параметров может выполняться посредством приложения на смартфоне или веб-интерфейса.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-Personal, WPA2-Personal
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco E4 представлен одной точкой доступа, использование которой отдельно или совместно с другими модулями позволяет организовать единую беспроводную сеть для доступа большого количества устройств. Данное устройство соответствует стандарту AC1200 и функционирует в двух частотных диапазонах со скоростью до 1167 Мбит/с. Две внутренние антенны при поддержке фирменных технологий усиления сигнала повышают стабильность действия сети. Для проводного соединения в конструкции TP-Link Deco E4 имеются два порта 100 Мбит/с. Простая настройка доступных параметров может выполняться посредством приложения на смартфоне или веб-интерфейса.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack - по цене 3200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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