Wi-Fi роутер D-Link DIR-1260/RU/R1A черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%3 210 руб. 3 390 руб.
В наличии
Код товара: 422152
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 210 руб. -5%
3 390 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
web-интерфейс/мобильные устройства
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х5
Вес, г.
720
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-1260/RU/R1A черный
Антенны, установленные в Wi-Fi роутере D-LINK DIR-1260/RU/R1A, обладают коэффициентом усиления 5 дБи. Здесь имеется один порт USB 2.0. Если подключить к нему информационный накопитель, то последний будет доступен всем, кто подключается к сети. В целях обеспечения безопасности производитель оснастил устройство межсетевым экраном. Рассматриваемое оборудование работает в двухдиапазонном режиме. Здесь установлен двухъядерный процессор MT7621DAT. Модель выполнена в универсальном черном цвете, что придает ей нейтральный внешний вид. Производитель предлагает устанавливать оборудование только в помещениях. Реализована поддержка 3G и 4G модемов. За стабильность и качество сигнала отвечают четыре несъемные антенны внешнего типа.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
web-интерфейс/мобильные устройства
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Антенны, установленные в Wi-Fi роутере D-LINK DIR-1260/RU/R1A, обладают коэффициентом усиления 5 дБи. Здесь имеется один порт USB 2.0. Если подключить к нему информационный накопитель, то последний будет доступен всем, кто подключается к сети. В целях обеспечения безопасности производитель оснастил устройство межсетевым экраном. Рассматриваемое оборудование работает в двухдиапазонном режиме. Здесь установлен двухъядерный процессор MT7621DAT. Модель выполнена в универсальном черном цвете, что придает ей нейтральный внешний вид. Производитель предлагает устанавливать оборудование только в помещениях. Реализована поддержка 3G и 4G модемов. За стабильность и качество сигнала отвечают четыре несъемные антенны внешнего типа.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, легко настраивается!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел новый, в пленке. Характеристикам соответствует. Запущен, работает
Достоинства:
Комментарий:
пришол хорошо упакован подключили сами все работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все работает, правда по итогу проблема была не в нем, теперь лежит до необходимости
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Настраивать просто, есть помощник.Скорость на 2.4 300мбит. Упакован хорошо, даже нарезанный картон Хуавей положили. Аппарат достойный.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. настройка простая.упаковано хорошо спасибо магазину
Достоинства:
Комментарий:
как принт сервер лучшего не надо, да и так для дома сойдет
Достоинства:
Комментарий:
День первый. Полет нормальный. Не забудьте заранее связаться с провайдером перед настройкой роутера
Достоинства:
Комментарий:
всë отлично пока пашет, упакован добротно,
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно. Брал два, один в режиме маршрутизатора, второй как точка доступа
Достоинства:
Комментарий:
Роутер известного бренда, гигабитный, рекомендован моим провайдером
Достоинства:
Комментарий:
Пока настраиваю! Упаковано бвюыло хорошо,коробка,в ней ещё одна коробка с самим роутером. Прошивка стояла 4.0.1 подключился прилетела новая версия 4.0.6. Пока разбираюсь,но думаю нормально будет,надеюсь по крайней мере))
Достоинства:
Комментарий:
Сам не смог настроить мозги закипели,пришлось отнести в салон,специалист все мне настроили.Теперь роутер летает,все супер рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер подключился без проблем. Работает без нареканий. Нет поддержки OpenVPN
Достоинства:
Комментарий:
Отличный и недорогой гигабитный роутер. Параметры полностью соответствуют описанию.
Достоинства:
Комментарий:
До этого роутера был старый(лет 10). Упала скорость вайфая. После установки этого скорость подлетела почти до максимум, заявленной провайдером. Пока работает и все норм!
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично-время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер подключился без проблем. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую Продавца и товар.
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро, упаковка целая. Норм продавец.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер. Есть ряд моментов. 1. Надо обновить прошивку чтобы использовать некоторые USB модемы (В моем случае модем Huawei сразу не распознался). Поэтому если берете в загородный дом, сначала скачайте прошивки на ноутбук, потом, подключив роутер, обновите. 2. Не очень большая дальность даже при 2.4 Гц. По сравнению со старым ZyXel 4G 10ти летней давности, радиус сигнала конечно уступает. 3. Если есть устройства, которым нужно прям 5Гц частота. То они, как «невидимые друзья» должны находится с роутером в одной комнате. Сигнал такой частоты сильно проседает от стен. Но! Все это незначительные моменты, зная которые заранее можно подготовиться. Само устройство хорошее. Покупаю его во второй раз уже. Первый подобный покупал тоже в частный дом родителям.
Wi-Fi роутер D-Link DIR-1260/RU/R1A черный - стоимость товара 3210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-1260/RU/R1A черный
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, легко настраивается!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел новый, в пленке. Характеристикам соответствует. Запущен, работает
Достоинства:
Комментарий:
пришол хорошо упакован подключили сами все работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все работает, правда по итогу проблема была не в нем, теперь лежит до необходимости
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Настраивать просто, есть помощник.Скорость на 2.4 300мбит. Упакован хорошо, даже нарезанный картон Хуавей положили. Аппарат достойный.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. настройка простая.упаковано хорошо спасибо магазину
Достоинства:
Комментарий:
как принт сервер лучшего не надо, да и так для дома сойдет
Достоинства:
Комментарий:
День первый. Полет нормальный. Не забудьте заранее связаться с провайдером перед настройкой роутера
Достоинства:
Комментарий:
всë отлично пока пашет, упакован добротно,
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно. Брал два, один в режиме маршрутизатора, второй как точка доступа
Достоинства:
Комментарий:
Роутер известного бренда, гигабитный, рекомендован моим провайдером
Достоинства:
Комментарий:
Пока настраиваю! Упаковано бвюыло хорошо,коробка,в ней ещё одна коробка с самим роутером. Прошивка стояла 4.0.1 подключился прилетела новая версия 4.0.6. Пока разбираюсь,но думаю нормально будет,надеюсь по крайней мере))
Достоинства:
Комментарий:
Сам не смог настроить мозги закипели,пришлось отнести в салон,специалист все мне настроили.Теперь роутер летает,все супер рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер подключился без проблем. Работает без нареканий. Нет поддержки OpenVPN
Достоинства:
Комментарий:
Отличный и недорогой гигабитный роутер. Параметры полностью соответствуют описанию.
Достоинства:
Комментарий:
До этого роутера был старый(лет 10). Упала скорость вайфая. После установки этого скорость подлетела почти до максимум, заявленной провайдером. Пока работает и все норм!
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя, работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает отлично-время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер подключился без проблем. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую Продавца и товар.
Достоинства:
Комментарий:
доставили быстро, упаковка целая. Норм продавец.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер. Есть ряд моментов. 1. Надо обновить прошивку чтобы использовать некоторые USB модемы (В моем случае модем Huawei сразу не распознался). Поэтому если берете в загородный дом, сначала скачайте прошивки на ноутбук, потом, подключив роутер, обновите. 2. Не очень большая дальность даже при 2.4 Гц. По сравнению со старым ZyXel 4G 10ти летней давности, радиус сигнала конечно уступает. 3. Если есть устройства, которым нужно прям 5Гц частота. То они, как «невидимые друзья» должны находится с роутером в одной комнате. Сигнал такой частоты сильно проседает от стен. Но! Все это незначительные моменты, зная которые заранее можно подготовиться. Само устройство хорошее. Покупаю его во второй раз уже. Первый подобный покупал тоже в частный дом родителям.