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Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 9
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 10
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 11
Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 11
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257310
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Съемные антенны, блок питания, кабель RJ-45, кабель RJ-11, инструкция
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
230 x 144 x 37 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х8
Вес, кг.
9.3

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный

Маршрутизатор ADSL2+ TP-LINK Archer VR300 – модель класса SOHO, которая принесет массу пользы дома или в офисе, обеспечивая стабильное интернет-подключение для проводных и беспроводных устройств. Маршрутизатор предназначен для взаимодействия с ADSL-линией. Благодаря наличию порта WAN (который совмещен с одним из четырех LAN-портов) вы сможете задействовать и Ethernet-канал. Маршрутизатор ADSL2+ TP-LINK Archer VR300 поддерживает стандарты ADSL, ADSL2, ADSL2+ и VDSL2. Если вы располагаете линией VDSL, скорость входящего потока может достигать 100 Мбит/с. Беспроводное вещание осуществляется устройством в двух диапазонах – 2.4 и 5 ГГц. Поддержка 5-гигагерцового диапазона актуальна в случае, если маршрутизатор эксплуатируется в крупном многоквартирном доме: в этих условиях диапазон 2.4 ГГц часто сильно загружен. Маршрутизатор предназначен для установки внутри помещений. Для питания устройства используется компактный внешний адаптер, который входит в комплект поставки. Также в комплектацию маршрутизатора входят документация, кабель Ethernet, сплиттер и телефонный кабель.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Съемные антенны, блок питания, кабель RJ-45, кабель RJ-11, инструкция
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
230 x 144 x 37 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор ADSL2+ TP-LINK Archer VR300 – модель класса SOHO, которая принесет массу пользы дома или в офисе, обеспечивая стабильное интернет-подключение для проводных и беспроводных устройств. Маршрутизатор предназначен для взаимодействия с ADSL-линией. Благодаря наличию порта WAN (который совмещен с одним из четырех LAN-портов) вы сможете задействовать и Ethernet-канал. Маршрутизатор ADSL2+ TP-LINK Archer VR300 поддерживает стандарты ADSL, ADSL2, ADSL2+ и VDSL2. Если вы располагаете линией VDSL, скорость входящего потока может достигать 100 Мбит/с. Беспроводное вещание осуществляется устройством в двух диапазонах – 2.4 и 5 ГГц. Поддержка 5-гигагерцового диапазона актуальна в случае, если маршрутизатор эксплуатируется в крупном многоквартирном доме: в этих условиях диапазон 2.4 ГГц часто сильно загружен. Маршрутизатор предназначен для установки внутри помещений. Для питания устройства используется компактный внешний адаптер, который входит в комплект поставки. Также в комплектацию маршрутизатора входят документация, кабель Ethernet, сплиттер и телефонный кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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