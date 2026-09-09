Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer VR300 черный
Маршрутизатор ADSL2+ TP-LINK Archer VR300 – модель класса SOHO, которая принесет массу пользы дома или в офисе, обеспечивая стабильное интернет-подключение для проводных и беспроводных устройств. Маршрутизатор предназначен для взаимодействия с ADSL-линией. Благодаря наличию порта WAN (который совмещен с одним из четырех LAN-портов) вы сможете задействовать и Ethernet-канал. Маршрутизатор ADSL2+ TP-LINK Archer VR300 поддерживает стандарты ADSL, ADSL2, ADSL2+ и VDSL2. Если вы располагаете линией VDSL, скорость входящего потока может достигать 100 Мбит/с. Беспроводное вещание осуществляется устройством в двух диапазонах – 2.4 и 5 ГГц. Поддержка 5-гигагерцового диапазона актуальна в случае, если маршрутизатор эксплуатируется в крупном многоквартирном доме: в этих условиях диапазон 2.4 ГГц часто сильно загружен. Маршрутизатор предназначен для установки внутри помещений. Для питания устройства используется компактный внешний адаптер, который входит в комплект поставки. Также в комплектацию маршрутизатора входят документация, кабель Ethernet, сплиттер и телефонный кабель.
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Теги товара: Cudy, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, TP-Link Archer, Двухдиапазонные
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