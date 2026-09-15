Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%4 700 руб. 7 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661365
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х15х7
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный
Маршрутизатор ASUS RT-AX52 с поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11n/ac/ax допускает одновременное вещание на частотах 2.4 и 5 ГГц. Он способен гарантировать скорость соединения на частоте 5 ГГц на уровне 1202 Мбит/с, а скорость соединения по частоте 2.4 ГГц может достичь 574 Мбит в секунду. Маршрутизатор укомплектован 3 портами LAN. Для настройки рабочих параметров беспроводного соединения и кабельных подключений роутер ASUS RT-AX52 оснащен web-интерфейсом. Для обеспечения стабильности приема/передачи сигнала Wi-Fi роутер укомплектован наружными антеннами.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Маршрутизатор ASUS RT-AX52 с поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11n/ac/ax допускает одновременное вещание на частотах 2.4 и 5 ГГц. Он способен гарантировать скорость соединения на частоте 5 ГГц на уровне 1202 Мбит/с, а скорость соединения по частоте 2.4 ГГц может достичь 574 Мбит в секунду. Маршрутизатор укомплектован 3 портами LAN. Для настройки рабочих параметров беспроводного соединения и кабельных подключений роутер ASUS RT-AX52 оснащен web-интерфейсом. Для обеспечения стабильности приема/передачи сигнала Wi-Fi роутер укомплектован наружными антеннами.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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