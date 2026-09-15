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Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный

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Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 6
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 7
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 8
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 9
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 10
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 11
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 12
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 13
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 14
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 15
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 16
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 17
Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 4
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 5
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 6
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 7
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 8
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 9
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 10
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 11
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 12
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 13
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 14
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 15
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 16
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 17
  • Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 700 руб.  7 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661365
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Размеры в упаковке, см
25х15х7
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный

Маршрутизатор ASUS RT-AX52 с поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11n/ac/ax допускает одновременное вещание на частотах 2.4 и 5 ГГц. Он способен гарантировать скорость соединения на частоте 5 ГГц на уровне 1202 Мбит/с, а скорость соединения по частоте 2.4 ГГц может достичь 574 Мбит в секунду. Маршрутизатор укомплектован 3 портами LAN. Для настройки рабочих параметров беспроводного соединения и кабельных подключений роутер ASUS RT-AX52 оснащен web-интерфейсом. Для обеспечения стабильности приема/передачи сигнала Wi-Fi роутер укомплектован наружными антеннами.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Asus RT-AX52, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Описание
Маршрутизатор ASUS RT-AX52 с поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11n/ac/ax допускает одновременное вещание на частотах 2.4 и 5 ГГц. Он способен гарантировать скорость соединения на частоте 5 ГГц на уровне 1202 Мбит/с, а скорость соединения по частоте 2.4 ГГц может достичь 574 Мбит в секунду. Маршрутизатор укомплектован 3 портами LAN. Для настройки рабочих параметров беспроводного соединения и кабельных подключений роутер ASUS RT-AX52 оснащен web-интерфейсом. Для обеспечения стабильности приема/передачи сигнала Wi-Fi роутер укомплектован наружными антеннами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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