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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 2
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 10
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 11
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 12
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 10
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 11
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 12
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723642
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, L2TP, PPPoE, PPTP, QoS, UPnP
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Беспроводной 4G LTE маршрутизатор, Ethernet-кабель RJ45, PoE-адаптер (1,5 м. кабель), руководство по быстрому установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
124.5x175x33.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402

Маршрутизатор TP-LINK Archer MR402 обеспечивает бесперебойную работу большого количества одновременных соединений. Cеть 4G позволяет подключить до 64 устройств Wi-Fi и наслаждаться скоростью загрузки до 150 Мбит/с. TP-LINK Archer MR402 AC1200 Wi-Fi – создает одновременные двухдиапазонные сети Wi-Fi с максимальной скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, L2TP, PPPoE, PPTP, QoS, UPnP
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Беспроводной 4G LTE маршрутизатор, Ethernet-кабель RJ45, PoE-адаптер (1,5 м. кабель), руководство по быстрому установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
124.5x175x33.5
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-LINK Archer MR402 обеспечивает бесперебойную работу большого количества одновременных соединений. Cеть 4G позволяет подключить до 64 устройств Wi-Fi и наслаждаться скоростью загрузки до 150 Мбит/с. TP-LINK Archer MR402 AC1200 Wi-Fi – создает одновременные двухдиапазонные сети Wi-Fi с максимальной скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402 - по цене 5960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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