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Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)

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Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)
6 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DHCP, UDP, DNS, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, кабель RJ45, адаптер питания, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x118x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х6
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)

Маршрутизатор Netcraze Racer (NC-4010) – это гигабитный интернет-центр. Максимальная скорость (574+2402 Мбит/с в 2,4/5 ГГц) и емкость (до 100 устройств на два диапазона) беспроводной сети. Netcraze Racer (NC-4010) представляется идеальным, не перегруженным, наиболее доступным в классе AX3000 компаньоном для быстрого расширения mesh-сети или отдельной точкой доступа для обслуживания с минимальными задержками и практическим битрейтом до 800–900 Мбит/с.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DHCP, UDP, DNS, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, кабель RJ45, адаптер питания, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x118x45
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Netcraze Racer (NC-4010) – это гигабитный интернет-центр. Максимальная скорость (574+2402 Мбит/с в 2,4/5 ГГц) и емкость (до 100 устройств на два диапазона) беспроводной сети. Netcraze Racer (NC-4010) представляется идеальным, не перегруженным, наиболее доступным в классе AX3000 компаньоном для быстрого расширения mesh-сети или отдельной точкой доступа для обслуживания с минимальными задержками и практическим битрейтом до 800–900 Мбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netcraze Racer (NC-4010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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