Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
В наличии
Код товара: 257215
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 х 89 х 28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х7
Вес, г.
730
Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый
Новый небольшой пятипортовый Ethernet-роутер c USB-портом и выходом PoE, вышел на замену модели Mikrotik RB750Up. Порты 2-5 могут питать другие PoE-совместимые устройства с таким же вольтажем, что и на этом роутере. Максимальная мощность тока - 1 А на порт или 2 А на все порты, все Ethernet порты экранированы. Особенности: Установлена Mikrotik RouterOS level 4 Есть USB 2.0 порт Высокомощный процессор с частотой 650 МГц (поддерживает разгон до 850 МГц) Питание по Poe на первом порту устройства Раздача Poe питания на портах со второго по пятый (2 А на все порты)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 160 руб.1290 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) белый
-
В наличииЦена 5 390 руб. 7 060 руб.1348 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX53
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco E4 (DECO E4(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитWi-Fi роутер RB952UI-5AC2ND белый
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB135-4G
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(2-pack)
-
В наличииЦена 5 850 руб.1463 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik RouterBoard RB951Ui-2HnD белый
-
В наличииЦена 5 970 руб.1493 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR402
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Speedster (NC-3013)
-
В наличииЦена 6 020 руб.1505 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP AC Lite Tower (RB952Ui-5ac2nD-TC) черн...
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MB118-4G
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Поддержка MESH
нет
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113 х 89 х 28 мм
Страна производитель
Китай
Новый небольшой пятипортовый Ethernet-роутер c USB-портом и выходом PoE, вышел на замену модели Mikrotik RB750Up. Порты 2-5 могут питать другие PoE-совместимые устройства с таким же вольтажем, что и на этом роутере. Максимальная мощность тока - 1 А на порт или 2 А на все порты, все Ethernet порты экранированы. Особенности: Установлена Mikrotik RouterOS level 4 Есть USB 2.0 порт Высокомощный процессор с частотой 650 МГц (поддерживает разгон до 850 МГц) Питание по Poe на первом порту устройства Раздача Poe питания на портах со второго по пятый (2 А на все порты)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RB750UPr2 белый